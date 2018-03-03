Alperen Ocakları'ndan hilafet çıkışı!

Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Mican, hilafetin kalkması ile adaletsizliğin geldiğini ve kalkmasının yanlış olduğunu söyledi.

Güncellenme 03 Mart 2018 16:27

Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican, Türkiye'de hilafet ve halifelik ilgili bir kavram kargaşasının yaşandığını söyledi. Her devletin bir dini inancı olduğunu savunan Mican, tek istisnanın ise Türkiye’de yaşandığını söyledi.

"Hilafet kalmalıydı"

Bir televizyon kanalında açıklama yapan Kürşat Mican, "Hilafet makamı kaldırılmasaydı daha adil bir Türkiye olur muydu" sorusuna "Kesinlikle olurdu, Hilafet kalmalıydı ve İslam dünyası başsız kalmamalıydı" yanıtını verdi. "Cumhuriyet değerleri tehlikede değil" şeklinde cevap verdi.

"Her devletin dini inancı var"

Normalde hilafet denilen şeyin şeriat olarak görüldüğünü, Şeriatın Allah'ın kanunları olduğunu, her devletin bir dini inancı olduğunu, bunun sadece Türkiye'de olmadığını söyledi.

"Yüce dinimizin, insanlığa ne gibi bir zararı var"

"Yüce dinimizin, insanlığa, dünyaya ne gibi bir zararı var" diyen Mircan, "Öyle bir zararı yok. Din ile devlet işlerini birbirinden ayırıyorsun, sen dinini devlet işlerine karıştırmadığın zaman zaten burada bir sürü adaletsizlikler oluşur, bir sürü yanlışlıklar oluşur. Sana, zorla devlet memuruna, yöneticisine zorla namaz kılacaksın diyen var mı? Böyle bir baskı yok. Kuran okuyacaksın diyen var mı?" dedi.