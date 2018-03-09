Alperen Ocakları Başkanı'na silahlı saldırı!

Geçen hafta hilafet hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Mican, silahlı saldırıya uğradı.

Güncellenme 09 Mart 2018 09:35

Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican'ın aeracına kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Mican'ın içinde yer aldığı 34 BBP 64 plakalı araca Sultanbeyli Necip Fazıl Mahallesi, Kuran Kursu Caddesi ile Eşref Bitlis Caddesi kesişiminde başka bir araç tarafından silahlarla ateş açıldı.

Ölen ya da yaralanan olmadı

Düzenlenen saldırıda mermiler otomobilin arka camına isabet etti. Saldırıda makam aracını kullanan şoför ve Mican yara almadan kurtuldu. Saldırgan olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis geldi. Olay hakkında inceleme sürüyor.

Hilafet çıkışı

Daha önce bir televizyon kanalında açıklamalarda bulunan Kürşat Mican, Türkiye'de halifelik ve hilafet kavramlarının karıştırıldığını, her devletin bir dini inancının olduğunu, sadece Türkiye'de bu durumun olmadığını söylemişti.

Cumhuriyet değerleri tehlikeli değil

Hilafet makamının kalması gerektiğini savunan Mican, kalması durumunda daha adil bir Türkiye olacağını ve İslam dünyanın başsız kalmaması gerektiği söyledi. Mircan ayrıca Cumhuriyet değerlerinin tehlike olmadığını da sözlerine ekledi.

Her devletin bir dini var

Mican, hilafetin şeriat gibi görüldüğünü, Şeriatın Allah'ın kanunları olduğunu, her devletin dini bir inancının olduğunu, bunun sadece Türkiye’de olmadığını söyledi.