Alpay Özalan gitti, Vedat İnceefe geldi

Alpay Özalan’dan boşalan Türkiye U21 Milli Takımı teknik direktörlüğüne Vedat İnceefe getirildi.

Güncellenme 04 Ağustos 2018 11:42

AK Parti İzmir Milletvekili seçilen Alpay Özalan’dan boşalan Türkiye U21 Milli Takımı teknik direktörlüğüne Vedat İnceefe getirildi.

Kıbrıs Rum Kesimi’nin karşısına çıkacak

2019 U21 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 6. Grup'ta mücadele eden Ümit Milliler, Vedat İnceefe ile ilk resmi maçına 7 Eylül 2018'de iç sahada oynayacağı Kıbrıs Rum Kesimi karşısında çıkacak.

İnceefe, futbol oynadığı dönemlerde, K.Karabükspor, Soma Sotespor, Galatasaray ve Manisaspor takımlarında forma giydi.

İnceefe’nin kariyeri

2010-2011 sezonlarından Yeni Malatya, 2011-2012 sezonlarında sezonunda Bugsaşspor ve 2013 yılında Galatasaray U19 teknik sorumluluğu yapan İnceefe son olarak, U19 Milli Takımı Teknik Direktörlüğü görevinde bulundu. 6 kez A Milli Takım formasını giyen İnceefe, Ay-Yıldızların 1996 Avrupa Şampiyonası Finalleri kadrosunda yer aldı.