Alparslan Türkeş'in eşi tarafını seçti!

Mansur Yavaş eşi Seval Yavaş'la birlikte MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş'i ziyaret etti.

Güncellenme 27 Mart 2019 17:36

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş ve eşi Nursen Yavaş, MHP’nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş'i ziyaret etti. Yavaş, Türkeş için “Hayatı boyunca milliyetçi görüşünden ödün vermemiş bir siyasetçidir" ifadesini kullandı.

Gazete Duvar’ın haberine göre; Yavaş'ın Beypazarı Belediye Başkanlığı görevini başarılı şekilde yürüttüğünü söyleyen Türkeş, "Bu uzun görev süresince şahsıyla ilgili hiçbir olumsuzluk gündeme gelmemiş, görevini layıkıyla ve dürüst bir şekilde yerine getirmiştir" dedi.

Türkeş’ten Yavaş’a övgü dolu sözler

Yavaş'a başarılar dileyen Seval Türkeş, "Mansur Yavaş, Ankara'nın sorunlarını çok iyi bilen ve bu sorunların çözümü için önemli projeler hazırlamış bir siyasetçidir. Sayın Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi halinde ülkemiz, demokrasimiz ve Ankara için hayırlı hizmetler vereceğine inanıyor ve kendisine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.