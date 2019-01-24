Alparslan Kuytul, yurt dışı yasağı şartı ile tahliye edildi

Alparslan Kuytul'un da aralarında bulunduğu tutuklu 3 kişinin yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliyesi kararlaştırıldı.

Güncellenme 24 Ocak 2019 21:23

Adana’da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturma kapsamında beş ayrı suçtan 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan 45 sanıktan, aralarında vakfın kurucu genel başkanı Alparslan Kuytul'un da bulunduğu tutuklu 3 kişinin yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliyesi kararlaştırıldı.

Duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katıldı

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmanın üçüncü gün oturumuna tutuklu sanık Veysel Dörtgöz ve bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları gelirken, tutuklu sanıklar Alparslan Kuytul ve Furkan Vakfı Başkanı Ali Alagöz ise tutuklu bulundukları Bolu'daki cezaevinden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Duruşmada sanıklar, ses kaydı alınarak ifade verdi.

“Paranın vakıfla ilgisi yok"

Vakfın paralarını akladığı iddia edilen Gürbüz Kara, savunmasında, 2 bankadaki hesap hareketlerindeki yaklaşık 16 milyon liranın tıbbi laboratuvarı olan sanık Koray Sarısaçlı'ya ait olduğunu belirterek, "Kendisinin bir hastaneyle arasında husumet bulunması nedeniyle bana güvendiği için zaman zaman bana nakit olarak para vermiştir. Bankalardaki paranın yaklaşık 300 bin lirası da kendi şahsıma aittir. Daha sonra parasını geri verdim. Paranın vakıfla ilgisi yok" dedi.

Para kendisine aitmiş

Koray Sarısaçlı da Furkan Vakfının yönetiminde bir dönem yer aldığını ve toplantılara katıldığını ancak daha sonra vakıftan ayrıldığını belirterek, Gürbüz Kara'nın ifadesinde belirttiği gibi paranın kendisine ait olduğunu söyledi.

İfadelerin ardından mahkeme savcısı, sanıkların tutukluluğuna ve adli kontrol şartlarının devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti tutuklu sanıklar Kuytul, Alagöz ve Dörtgöz’ün yurtdışına çıkış ve haftanın iki günü kolluk birimine imza atma şartıyla tahliyelerine karar verdi.

Duruşma eksikliklerin tamamlanması için ertelendi.