Alparslan Kuytul tekrar gözaltına alındı
Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul, savcının itirazı sonrası tekrar gözaltına alındı.
Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmanın üçüncü gün oturumunda; tutuklu sanıklar Furkan Eğitim Vakfı Genel Başkanı Alparslan Kuytul, Veysel Dörtgüz ile Ali Alagöz’ün yurt dışına çıkma yasağı şartı ile adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verilmişti.
Kuytul ve Alagöz tekrar tutuklandı
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı adına duruşma savcısının, tahliye kararıyla alakalı 5 Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazı üzerine, Alparslan Kuytul ve Ali Alagöz’ün tekrar tutuklanmasına karar verildi.
Hakkında tekrardan tutuklama kararı çıkartılan Alparslan Kuytul ve Ali Alagöz, akşam saatlerinde Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü bağlı ekipler tarafından gözaltına alındı.