Alparslan Kuytul hakkında flaş gelişme!

Tutuklana Furkan Vakfı kurucu başkanı Alparslan Kuytul güvenlik gerekçesi ile Bolu F Tipi Kapalı Cezaevi'ne nakledildi.

Güncellenme 13 Şubat 2018 12:14

Adana'da yapılan Furkan Vakfı'na yönelik operasyonda gözaltına alınan ve ardından tutuklanan kurucu başkan Alparslan Kuytul, güvenlik gerekçesiyle Bolu F Tipi Kapalı Cezaevi'ne nakledildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Vakıf faaliyeti adı altında, kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü" iddiası ile Furkan Vakfı'na operasyon düzenlenmişti.

Adana, Niğde ve Elazığ'da 30 Ocak'ta 33 ayrı adrese eş zamanlı operasyonlar yapılmıştı. Bu operasyonla 28 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden, kurucu başkan Alparslan Kuytul ile Taha Yasin D., İdris B., Erol A. ve Ali A. tutuklanmış, 6 kişiye ev hapsi verilmiş, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Daha önce Adana Kürkçüler Cezaevi'ne konulan Kuytul, güvenlik gerekçesiyle Bolu F Tipi Cezaevi'ne, Taha Yasin D., İdris B., Erol A. ve Ali A.'nin ise İzmir Ödemiş Cezaevi'ne gönderildi.

Cumhuriyet Savcısı ev hapsi alanları ve adli kontrol şartı ile serbest kalan 20 kişinin tutuklanması için mahkemeye itirazda bulundu. Mahkeme ise savcının istediğini reddetti.