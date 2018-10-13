Almanya'ya giden Brunson, ABD bayrağı öptü

ABD'li rahip Brunson, ülkesine dönmeden önce Almanya'ya uğradı.

Güncellenme 13 Ekim 2018 10:34

Terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiası ile tutuklanan ABD’li rahip Andrew Craig Brunson, dün tahliye oldu. 4. Kez hakim karşısına çıkan Brunson hakkında, adli kontrol hükümleri kaldırılarak 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Cezaevinde bulunduğu süre göz önünde bulundurulan rahip, serbest kaldı.

Alman büyükelçi karşıladı

Ülkesine dönmek için yola çıkan Brunson’ın uçağı, önce Almanya'da durdu. Brunson ve eşi burada ABD’nin Almanya Büyükelçisi Richard Grenell tarafından karşılandı.

Bayrağı öptü

Twitter hesabında Brunson'ın ABD bayrağını öptüğü bir fotoğrafını paylaşan Grenell, "ABD bayrağını Brunson'a sundum ve kendisi bayrağı hemen öptü" ifadelerini kullandı.

Türkiye’den sıkı güvenlik önlemleri ile ayrıldı

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen duruşmada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan ve hükümle birlikte serbest bırakıldıktan sonra Alsancak'taki evine gelen Brunson, bir süre ikametinde kaldı. Brunson ve eşi Norine Brunson, akşam saatlerinde İzmir Adnan Menderes Havalimanı CIP kapısına geldi. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier da Brunson çiftine havaalanına kadar eşlik etti. Havaalanında geniş güvenlik önlemi alındı. Brunson, eşiyle birlikte özel uçakla Türkiye'den ayrıldı.

ABD’ye bugün geçecek

İsmail Cem Halavurt, havaalanında gazetecilere, müvekkili Brunson'un Almanya'ya gittiğini, daha sonra ABD'ye geçeceği bilgisini paylaştı. Beyaz Saray, Brunson'un ABD Maryland'daki hava üssüne bugün geleceği duyuruldu.

“Türkiye’yi seviyorum”

Rahip Brunson, Türkiye’den ayrılırken uçağına binmeden önce “Ben Türkiye’yi seviyorum, hep sevdim hep seveceğim” dedi.

Eşinden açıklama

ABD'li rahibin eşi Norine Brunson ise “Türkiye’yi seviyoruz tüm bunlara rağmen” ifadelerini kullandı. Çift, Türkiye’den ayrılmadan verdiği mesaj sonrası özel uçağa binerek Türkiye’den ayrıldı.