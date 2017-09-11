Almanya'dan saldırıya ilişkin ilk açıklama

Almanya Frankfurt Havalimanı2nda meydana gelen biber gazlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Güncellenme 11 Eylül 2017 14:22

Hürriyet'te yer alan habere göre, Almanya'nın en büyük havalimanı Frankfurt Havalimanı'nda biber gazlı saldırı paniği yaşandı. 6 kişinin gazdan etkilendiği olayda yaralılar tedavi altına alındı.

Polis ve itfaiye ekipleri olaya müdahale etti

Almanya'nın Frankfurt kentinde havaalanında check-in sırasında bekleyen yolcuların üzerine uyarıcı bir gaz sıkıldı. Bazı yolcular gazdan etkilendi. Polis ve itfaiye ekipleri olaya müdahale etti.

6 kişi gazdan etkilendi

Frankfurt Havalimanı polisi ise 6 kişinin gazdan etkilendiğini ve tedavi altına alındığını, olay hakkında soruşturmanın devam ettiğini, şu an için tehlikenin geçtiğini duyurdu.

Olayın saldırı olmadığı açıklandı

Havalimanında ölçüm yapan yetkililer, düşük oranda gaz tespit etti. Olayın saldırı olmadığı gaz kaçağından kaynaklandığı belirtiliyor. Frankfurt Havalimanı'ndaki alarm durumunun kalktığı ve rutine dönüldüğü ifade edildi.

Kaynak: Hürriyet