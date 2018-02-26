Almanya'dan Mercedes'e "Geely" incelemesi!

Alman Bakan, Daimler'in yüzde 10'unun Çinli Geely'e satılması kararını inceleyeceklerini açıkladı.

Güncellenme 26 Şubat 2018 17:28

Almanya Ekonomi Bakanı Brigitte Zypries yaptığı açıklamada, otomotiv markası Daimler'in yüzde 10'unun Çinli Geely'e satılması kararını inceleyeceklerini söyledi. Zeitung gazetesine konuşan Zypries, bu durumun yakından incelenmesi gerektiğini ve bu durumun açıklanmaya ihtiyacı olduğunu savundu.

Bakan tehlike sinyali verdi

Bakan, Daimler'in rakiplerinden olan Geely'den bir temsilcinin Alman şirketinin yönetim kurulunda yer almasının bazı sıkıntılara yol açabileceğini belirtti.

Başka ülkeler suistimal edebilir

Almanya'nın açık bir ekonomiye sahip olduğunu belirten Zypries, bu açıklığın endüstriyel ve siyasi çıkarları için başka ülkeler tarafından suistimal edilmesine izin verilmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Çinliler yüzde 10 hisse satın aldı

Çinli otomotiv firması olan Geely, Alman devi Daimler'den yüzde 10 hisse satın aldığını ve şirketin en büyük hissedarı olduğunu açıklamıştı. Çinli markanın Daimler'in yüzde 10 hissesini 9 milyar dolara satın aldığı belirtilmişti