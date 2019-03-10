Almanya'dan küstah hamle! O uyarıyı güncelledi

Bakan Soylu'nun Almanya'da terör örgütüne destek verenlerin Türkiye'ye geldiğinde yaptırımla karşılaşacağını söylemesinden sonra Berlin yönetimi vatandaşlarını uyardı

Güncellenme 10 Mart 2019 21:19

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, "Almanya'da terör örgütü toplantılarına katılıp tatil için Türkiye'ye gelenlerin tutuklanacakları" şeklinde açıklaması sonrası Berlin yönetimi, Türkiye için daha önce de yaptığı seyahat uyarısını güncelledi. Uyarıda, "Almanya içinde hoş görülecek ama Türk yetkililer tarafından hoş karşılanmayabilecek fikirleri nedeniyle tutuklanma riski ile karşı karşıya bulunduğu" ifadeleri kullanıldı.

Vatandaşlarını uyardı

Alman Dışişlerinin sitesinde yayınlanan açıklamada, Ankara yönetiminin Alman medya ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine karşı daha fazla adım atacağının gözardı edilemeyeceğini, Alman hukuk anlayışında ifade özgürlüğü olarak değerlendirilen ifadeler, Türkiye'de mesleki anlamda kısıtlamalara ve cezai kovuşturmalara yol açabileceği belirtildi.

Yeni uyarıda ne denildi?

Güncellenen uyarıda, Alman vatandaşlarının da bulunduğu bazı Avrupalı gazetecilerin Türkiye'deki çalışma izinlerinin açıklama yapılmaksızın yenilenmediği ve 'son iki yılda giderek daha fazla Alman vatandaşının keyfi biçimde gözaltına alındığı' belirtildi.