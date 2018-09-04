Almanya'dan İdlib açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, olası bir İdlib operasyonunda insani bir felaket yaşanabileceğini söyledi.

Güncellenme 04 Eylül 2018 11:41

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Suriye'nin İdlib kentinde insani bir felaket yaşanabileceğini, İdlib'te insani bir felaketin önlenmesi için her türlü çabayı göstereceklerini, Türkiye'nin İdlib konusundaki tutumunun da neticeye etkileyebilecek kadar önemli olacağını vurguladı.

Türkiye önemli bir partner

İdlib'deki son duruma ilişkin soru üzerine Maas, bu hafta Ankara'ya yapacağı ziyarette, İdlib konusunu gündeme getireceklerini belirterek, Türkiye'nin bu konuda önemli bir partner olduğunu kaydetti.

“İdlib'de, olası bir operasyon felaket olur”

Muhaliflerin bulunduğu İdlib'de, olası operasyon halinde bunun insani bir felaketi beraberinde getireceği uyarısını yineleyen Maas, ''İdlib'de insani bir felaketin önlenmesi için her türlü çabayı göstereceğiz" ifadesini kullandı.

“Üç milyon insan ciddi bir durumla karşı karşıya”

Geçmişte Esed rejiminin nasıl bir vahşet uyguladığının görüldüğünü vurgulayan Maas, İdlib bölgesinde yaklaşık 3 milyon insanın bulunduğu dikkate alındığında, çok ciddi bir durumla karşı karşıya olunduğunu kaydetti.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Türkiye'nin İdlib konusundaki tutumunun da neticeye etkileyebilecek kadar önemli olacağını vurguladı.

Bakan Maas ayrıca askeri bir gerilimin, Suriye'deki 7 yıllık iç savaşa yönelik siyasi bir çözüm için süregelen çabaları ciddi biçimde zayıflatacağını söyledi.