Almanya'dan dönen Pınar Aydınlar tutuklandı

HDP'li ve sanatçı Pınar Aydınlar, terör propagandası gerekçesi ile Almanya'dan dönüşünde tutuklandı.

Güncellenme 15 Mayıs 2018 18:26

HDP milletvekili adayı olarak yürüttüğü çalışmalar sırasında yaptığı konuşmalardan dolayı ceza alan ünlü sanatçı Pınar Aydınlar, Almanya'dan Türkiye'ye giriş yaptığı sırada İstanbul Atatürk Havalananı'nda pasaport kontrolünde gözaltına alındı.

Uçaktan iner inmez tutuklandı

Aynı zamanda HDP'nin PM üyesi olan Pınar Aydınlar, 7 Haziran 2015 seçimlerinde İzmir'de yaptığı seçim konuşmaları sonrasında örgüt propagandası yapmakla suçlanmış ve yargılandığı mahkeme tarafından 10 ay hapis cezasına çaptırılmıştı. Ünlü şarkıcı bugün Almanya dönüşü sonrası uçaktan iner inmez gözaltına alınarak Bakırköy Adliyesi'ne götürüldü. Pasaportuna el konulan Pınar Aydınlar, Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevine götürüldü.

Twitter’dan açıklama yapıldı

Pınar Aydınlar'ın bir arkadaşı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sevgili dostum, yoldaşım Pınar Aydınlar'la görüştüm, tutuklanmış! Bakırköy'e götürüyorlar! Son söz olarak bana 'Ülkemin zindanlarında faşizme direnerek yatmayı, Avrupa'nın süslü sokaklarına özgürce yürümeye tercih ediyorum' dedi" dedi.