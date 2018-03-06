Almanya'dan dikkat çeken "Salih Müslim" açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araya geldi.

Güncellenme 06 Mart 2018 17:33

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile görüşme yapacak olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu toplantı öncesi açıklamalarda bulundu.

Almanya’da hükümet kurulması sevindirici

Hükümetin kurulma kararından sonra mutlu olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, Almanya'da yeni hükümetin kurulması kararı tüm Avrupa için önemli haber olduğunu, Almanya'nın AB için önemini ve rolünü herkesin kabul ettiğini, bugün ikili ilişkilerin nasıl geliştirileceği, nasıl güçlendirileceği ve yeni sayfanın nasıl açılacağını konuşacağını söyledi.

Almanya ile bu konuda fikirdaş olduk

İkili mekanizmaların işletilmesi konusunda takvimin de yeniden görüşüleceğini belirten Çavuşoğlu, balkanlardaki işbirliğinin önemli olduğunu, bu bölgenin kalkınmasının önemli olduğunu, birlikte büyük katkı sağlanacağını, Türkiye'deki sorunların çözümü konusunda Almanya'yla fikirdaş olunduğunu, bundan sonraki süreçte de birlikte hareket etmekte fayda olacağını belirtti.

Ateşkeste ihlaller var

Çavuşoğlu, Suriye'deki ateşkeste ihlaller olduğunu, rejimin ihlallerinin kesinlikle durdurulması gerektiğini, siyasi süreç için ateşkesin şart odluğunu, BM kararının terörle mücadeleyi kapsamadığını, Türkiye'nin Afrin'de PKK/PYD ile mücadele ettiğini, uluslararası hukuka uygun olduğunu, Türkiye'nin tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğini, kampların kurulduğunu, siviller konusunda hassas davranıldığını, bugüne kadar hiçbir sivilin öldürülmediğini, birlikte Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması konusunda çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Seyahat uyarısı konusu

Almanya'dan Türkiye'ye gelecek turist sayısında yüzde 80 artış olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, "Darbe girişimi, terör saldırıları ve siyasi kriz nedeniyle bu sayı düşmüştü. Türkiye, Avrupa'daki bir ülkeden daha az güvenli bir ülke değil. Alman vatandaşları gittiği diğer ülkelerde Türkiye'yi çok özlediler. Çünkü Türkiye'deki otel kalitesi, hizmet kalitesi, geleneksel misafirperverlik farkı var. Seyahat uyarısı konusunda Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın bunu değiştirmesinde fayda var. Her ülke tabi ki kendi vatandaşlarının güvenliğini sağlamakla yükümlüdür" dedi.

Türkiye'nin dünyanın en güzel ülkelerinden biri

Türkiye'nin dünyanın en güzel ülkelerinden biri olduğunu söyleyen Sigmar Gabriel şunları kaydetti:

"Biz tabi ki Türkiye'ye gitmeyin demiyoruz ama darbe girişiminin ardından artan tutuklularla birlikte bu uyarılar sürdürülmektedir. Bugün de gündemimizde olacak bu konu. OHAL ne kadar sürecek. Bununla bağlı olarak da bizim seyahat uyarılarımızla ilgili uyarımız dikkate alınacaktır. İnsanların nerede tatil yapacakları, bizim seyahat uyarılarımıza doğrudan bağlı değildir. Türkiye, dünyanın en güzel ülkelerinden biridir. Almanlar elbette bu ülkeyi ziyaret etmekten kendilerini geri tutmayacaktır.

Salih Müslim konusunda Türkiye Dışişleri'nden bir sözlü nota aldık. Her zaman olduğu gibi bu Adalet Bakanlığı tarafından gözden geçirilir. Ve bundan sonra hukuk devleti süreci izlenecektir."