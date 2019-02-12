Almanya'dan beklenmedik hamle! PKK'lı dernekler...

Almanya’da terör örgütü PKK ile bağlantılı olduğu gerekçesi ile bir yayınevi ve dernek kapatıldı.

Güncellenme 12 Şubat 2019 12:52

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Almanya’da İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in talimatları ile terör örgütü PKK ile bağlantılı olduğu gerekçesi ile Mezopotamya Yayınevi ve MIR Multimedya şirketinin ülkedeki faaliyetleri durduruldu.

Aramalardan bazı materyallere el konuldu

Alınan kararın dernekler yasasınca uygulandığı belirtilen açıklamada, sabah saatlerinden itibaren Kuzey Ren Vestfalya ve Aşağı Saksonya eyaletlerinde söz konusu yayınevi ve derneğe ait bazı mekanlarda aramalar yapıldığı, aramalarda bazı materyallere el konulduğu belirtildi.

“Gerekli bir zorunluluktu”

İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Almanya’da PKK’nın yasaklı terör örgütü olmasına rağmen aktif olduğu, yasaklamaların, hukuk düzenine riayet edilmesi noktasında gerekli bir zorunluluk olduğunu ifade etti.

Deliller şüpheleri doğruladı

Öte yandan açıklamada, iş yerlerinde bundan önceki yapılan aramalarda elde edilen delillerin, her iki derneğin faaliyetlerinin, tek başına PKK'nın örgütsel uyumunu sağlamaya hizmet ettiği yönündeki şüpheleri doğruladığı belirtildi.

PKK’nın 14 bin 500 yandaşı var

Bahsi geçen şirketin ticari faaliyetlerinin PKK’nın yararına olduğu ifade edilen açıklamada, terör örgütü PKK'nın Almanya’da 1993 yılından bu yana yasaklı terör örgütü listesinde yer aldığı, PKK'nın ülkede 14 bin 500 yandaşı bulunduğu, yabancı terör örgütleri içinde en fazla taraftarı olan terör örgütün PKK olduğu belirtildi.