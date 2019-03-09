Almanya'daki "üç dinli proje" FETÖ nedeni ile durduruldu

Almanya’da üç dinin ibadethanesini bir araya getiren proje FETÖ nedeni ile durduruldu.

Güncellenme 09 Mart 2019 20:33

Almanya’da üç dinin ibadethanesini bir araya getiren "House of One - Bir Ev" projesi, arsa sahibinin FETÖ’nün bu projede yer aldığını gerekçe göstermesi nedeni ile durduruldu.

Arsa sahibi projeden çekildi

Berlin’de üç dinin ibadethanesini birleştirmek amacıyla planlanan "House of One - Bir Ev" projesinin Petri meydanında yapılması düşülüyordu. Arsa sahibinin projeden çekilmesi yapının geleceğinin "belirsiz bir hal aldığı" ifade edildi.

Çekilme nedeni 15 Temmuz

Yerel basında yer alan habere göre; arsa sahibinin Berlinli bir girişimci Catherine Dussmann olduğu, “Pojeye FETÖ'den başka Müslüman temsilcinin katılmaması ve bu örgütün Türkiye'deki 15 Temmuz darbe girişiminden sorumlu tutulmasını" gerekçe gösterdiği ileri sürüldü.

Dussmann’dan açıklama

Konuyla ilgili açıklama yapan Dussmann, dinler arası diyalog ve anlayışı teşvik etmek yerine, başka bir çatışma çıkaracak yeni bir projeyi destekleyemeyeceğini söyledi.

FETÖ’nün katılması şüphe oluşturdu

Berliner Zeitung’da yayınlanan haberde ise; Dussmann'ın Berlin'in bir diyalog alanına ihtiyacı olduğu için başta bu projeye ikna olduğu belirtilirken, projeye Müslüman cemaat ve dini grupların destek vermediği, sadece "Marjinal Gülen grubunun" katılmasının projeyle ilgili şüphe yarattığı ifade edildi.

FETÖ’nün darbe girişimine katıldığını düşünüyor

Haberde FETÖ'nün diğer Müslümanlar ve cami dernekleri tarafından dışlandığı vurgulanırken, bu grubun 2016'da Türkiye'deki darbe girişimine katıldığından şüphelenildiği belirtildi.