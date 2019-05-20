Almanya'da skandal pasaport adımı!

Almanya, Türkiye'den ülkelerine giden yolcuların bazı kurallara uyması gerektiğini ve bunlara uymayanları geri göndereceklerini duyurdu.

Güncellenme 20 Mayıs 2019 12:05

Almanya havalimanlarında, bazı yeşil pasaport sahiplerinin uzun süre bekletilmesi ve bazı vatandaşların geri gönderilmesi üzerine Türkiye’nin Düsseldorf Başkonsolosluğu, sosyal medyadan bilgilendirme amaçlı bir duyuru yaptı.

Kalmak için bazı şartlar öne sürüldü

DW'nin haberine göre; “Hususi Pasaport” olarak adlandırılan ve vizeden muaf olan yeşil pasaport sahibi vatandaşların, Almanya’ya şahsi amaçlı yapacakları seyahatlerde bazı koşulları karşılaması gerektiğine dikkat çeken Başkonsolosluk, “Alman sınır polisi; pasaport kontrolü sırasında sağlık sigortası, dönüş bileti ve kalınacak süre için günlük 45 euro nakit para veya geçerli bir kredi kartı ibraz edilmesini talep etmektedir” dedi.

Kurallara uymayan geri gönderilecek

Duyuruda, “Aksi halde vatandaşlarımız ülkeye kabul edilmeyerek ilk uçakla Türkiye’ye geri gönderilmektedir. Hususi pasaportu olan vatandaşlarımıza, bu hususlarda tedbirli olmalarını tavsiye ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.