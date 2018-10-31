Almanya'da Merkel dönemi sona mı ediyor?

Almanya Başbakanı Merkel'in gelecek yıl başbakanlığı da bırakabileceği iddia edildi.

Güncellenme 31 Ekim 2018 16:50

Almanya'nın eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Başbakan Angela Merkel'in muhtemelen gelecek yılın mayıs ayında başbakanlığı bırakabileceğini ileri sürdü.

Genel Başkanlığı bırakma ilk adım

Almanya’da daha önceli yıllarda SPD’nin Genel Başkanlığını ve Dışişleri Bakanlığı yapan Sigmar Gabriel, Die Zeit gazetesi için kaleme aldığı makalesinde Başbakan Merkel'in Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanlığını bırakmasının ilk adım olduğunu ifade etti.

Başbakanlıktan da çekilebilir

Merkel'in "Jamaika" olarak adlandırılan Birlik partileri (CDU/CSU) ile Hür Demokratlar ve Yeşiller Partisi arasında koalisyon kurulması için ilk adımı attığını ifade eden Gabriel, bu adım sonucunda, Merkel'in partisine olan borcunu 2019 yılının mayıs ayındaki Avrupa seçimlerinin ardından başbakanlıktan da çekilerek ödeyebileceğini ileri sürdü.

Koalisyonun kurulmama sebebi Merkel iddiası

Gabriel, söz konusu koalisyonun daha önce kurulamamasındaki etkenin FDP'nin Merkel liderliğinde bir koalisyon istememesi olduğunu hatırlattı.

Ayrıca Gabriel, bu gelişmelerden sonra SPD'nin kendi açısından sosyal demokrat bir çizgi belirleyerek, hem Alman hem de Avrupa toplumuna umut ve daha iyi ortak yaşam sunması gerektiğini kaydetti.