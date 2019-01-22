Almanya ve Fransa'dan ABD'yi çıldırtacak adım

Emmanuel Macron ile Angela Merkel, Fransa ve Almanya ortak ordusunun kurulması için bir araya geldi.

Güncellenme 22 Ocak 2019 14:18

Fransa ve Almanya, ABD Başkanı Donald Trump’ın tepki gösterdiği anlaşmayı bugün resmi bir basın toplantısı ile duyurdu.

İki tarafta çok mutlu

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bir araya gelerek 'Aachen Anlaşması'nı imzaladı. Düzenlenen basın toplantısında iki tarafta mutluluk pozları verdi.

Merkel’den açıklama

Bu anlaşma ile birlikte Fransa ve Almanya ortak bir ordu kuracak. Anlaşma sonrası açıklama yapan Merkel, "Fransa ile imzaladığımız yeni anlaşma Avrupa ordusunun kurulması yönünde önemli bir adımdır” ifadelerini kullandı.

İş birliği daha da geliştirilecek

Anlaşmayla birlikte iki ülke arasında ekonomi, dış, savunma ve güvenlik politikalarının yanı sıra kültür, eğitim, araştırma, teknoloji, yapay zeka, ilkim ve çevre alanlarında iş birliğinin daha da geliştirilmesi amaçlanıyor.