Almanya, Türkiye'yi bu sözlerle övdü

Almanya, Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılması için Türkiye’nin üstün çaba gösterdiğini açıkladı.

Güncellenme 02 Kasım 2018 12:11

Alman hükümet sözcülüğünden yapılan açıklamada, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılması için Türkiye’nin gösterdiği üstün çaba övüldü. Suudi Arabistan’dan da sorumluların derhal cezalandırılması istendi.

Almanya aydınlatılmasını istiyor

Türk makamlarının çabalarının, olayın soruşturulmasında çok büyük bir rol oynadığı vurgulanan açıklamada, Almanya hükümetinin bu olayın tümüyle aydınlatılması için tüm çabaları desteklediği belirtildi.

Merkel, Suudi Kralı ile görüştü

Geçen hafta Suudi Arabistan Kralı ile telefon görüşmesi yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Riyad’dan hızlı, şeffaf ve güvenilir bir soruşturma yapmasını, tüm sorumluların yargı önüne çıkarılarak cezalandırılmasını beklediklerini söyledi.

"Suudi Arabistan’a bu çağrımız geçerliliğini koruyor”

Açıklamada, "Suudi Arabistan’a bu çağrımız geçerliliğini koruyor. Suudi Arabistan yaptığı açıklamalarla sözler verdi, bundan sonra bu sözler ışığında değerlendirilmesi gerekiyor" değerlendirmesi yapıldı.

“Uygun adımları atmaya hazırız”

Suudi Arabistan yönetiminin verdiği sözleri tutmaması durumunda, ortaya çıkacak yeni bilgiler ışığında yaptırımların söz konusu olabileceğine işaret edilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Kaşıkçı’nın ortadan kaybolmasının üzerinden neredeyse bir ay geçmesine rağmen birçok soruya hala cevap verilmiş değil. Suudi Arabistan’ın olayı aydınlatmak üzere şeffaf bir soruşturma yapıp yapmadığını ve sorumluların yargı önüne çıkarılıp çıkarılmadığını çok yakından takip ediyoruz. Bu konudaki gelişmeler ışığında, uluslararası ortaklarımızla uygun adımları atmaya hazırız."