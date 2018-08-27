Almanya, Türkiye'ye bu sözlerle destek verdi

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, ABD'nin Türkiye ve Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımlara Avrupa'nın karşı çıkması gerektiğini söyledi.

Güncellenme 27 Ağustos 2018 17:21

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD’nin Türkiye’ye uyguladığı yaptırımlara karşı Avrupa’nın tepki göstermesi gerektiğini belirtti.

Gündeme dair basın açıklaması yapan Bakan Maas, ABD’nin, Avrupa ve Almanya’yı ilgilendiren yaptırım politikasına yanıt verilmesi için Avrupalıları kışkırttığına dikkat çekti.

Transatlantik ortaklığı yeniden gözden geçirilmeli

Rusya, Türkiye ve Çin’e uygulanan ve belki de ileride diğer ortaklarına uygulanabilecek plansız ve spesifik olmayan yaptırımlar nedeniyle ABD’ye tepki gösterilmesi gerektiğini belirten Maas, 3 Ekim’de ABD’de başlayacak “Almanya Yılı”nın Amerikan yönetimine yönelik yeni siyaset geliştirilmesi için kullanılabileceğini, transatlantik ortaklığını bilinçli, eleştirel ve hatta özeleştiriye dayalı bir şekilde gözden geçirmenin zamanı geldiğini söyledi.

Rusya’ya yaptırımlar bugün başladı

İngiltere’de yaşayan eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının Rusya tarafından zehirlendiği şüphesiyle ABD, Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlarını bugün yürürlüğe koydu. Yaptırımlar gereğince, Rusya'ya 'acil insani yardım' gerekmedikçe her türlü dış yardımın yapılması, silah ve hem askeri hem sivil amaçlarla kullanılan ürünlerin ihracatı yasaklanmıştı. Öte yandan, Rusya'ya herhangi bir kurum, ajans tarafından veya ABD hükümetinden herhangi bir araç üzerinden kredi, kredi garantisi ya da finansal destek sağlanması yasaklandı.