Almanya-Türkiye arasında "Can Dündar" krizi!

Can Dündar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel'in ortak basın toplantısına akredite olması iki ülke arasında gerilime neden oldu.

Güncellenme 28 Eylül 2018 11:30

Almanya’da yaşayan gazeteci Can Dündar’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Merkel’le yapacağı basın toplatışına akredite olması krize neden oldu. İddiaya göre basın toplantısı iptal edilebilir.

İki ülke arasında gerilime neden oldu

Türkiye’de hakkında yakalama kararı bulunan Can Dündar, bugün Berlin’de resmi temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’in ortak basın toplantısında soru soracağını duyurmuştu. Tepki çeken açıklama sonrası skandal bir adımda Almanya’dan geldi. İddiaya göre, Dündar’a ortak basın toplantısı için akreditasyon verildi. Bu durum ise iki ülke arasında diplomatik krize neden oldu.

Dündar'ın akreditasyon talebine onay verildi

Alman Federal Basın Dairesi'nin (BPA) Dündar'ın akreditasyon talebine onay vermesine Türk heyetinin tepki gösterdiği, Alman tarafının ise geri adım atmak istememesi üzerine tansiyonun tırmandığı öğrenildi.

Erdoğan, toplantıyı iptal edebilir

Bu kapsamda Türk heyeti Alman makamlarına, Dündar’ın ortak basın toplantısına alınması durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın basın toplantısını iptal etmeyi tercih edebileceğini ilettiği belirtildi.

Dündar, toplantıyı provoke etmeye hazırlanıyordu

DPA’ya konuşan Can Dündar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merkel’in ortak basın toplantısı sırasında bazı sorular soracağını, bu sorulardan birinin de “Neden Türkiye'de cezaevlerinde gazetecilerin değil teröristlerin olduğunu söylediğini" olacağını açıklamıştı.