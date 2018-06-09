Almanya FETÖ'ye uyandı!

Der Spiegel dergisinde yer alan habere göre, Almanya FETÖ'nün çalışmalarını yeniden gözden geçiriyor ve Türk makamlarının değerlendirmelerini dikkate alıyor.

Güncellenme 09 Haziran 2018 12:44

Almanya’nın, ülkelerinde faaliyet gösteren FETÖ çalışmalarını yeniden gözden geçirdiği ileri sürüldü. Der Spiegel dergisinde yer alan haberde, Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD’de yayımlanan “Report Mainz” programı ile yapılan ortak araştırmada, FETÖ’nün “modern ve seküler cephesinin arkasında otoriter bir sistemin bulunduğunun açık olduğu” vurgulandı.

Gizli paralel yapı iddiası

FETÖ'den ayrılan bir yöneticinin, örgütün Almanya'daki iç yapısını ilk kez anlattığı iddia edilen haberde, “Bu kişi antidemokratik bir hareketten bahsediyor” denildi. Haberde, bu kişinin oluşumu "Bir dini liderin önemli kararlar verdiği gizli paralel yapı" olarak gördüğü kaydedildi.

Almanya FETÖ’yü kritik yapı olarak görüyor

Spiegel dergisi muhabirinin, Alman Dışişleri Bakanlığının şubat ayında bu konuda hazırladığı raporu okuduğu aktarılan haberde, Alman hükümetinin de FETÖ’yü “kritik” olarak gördüğü belirtildi.

FETÖ, polise ve askere sızdı

Raporda, "(Türkiye'deki) Alman Büyükelçiliği kaynaklarının, FETÖ taraftarlarının on yıllarca doğrudan devlet kurumlarına, özellikle polise ve yargıya sızdığı konusunda hemfikir olduğu" ifadesinin yer aldığı vurgulandı.

Organize suç örgütü iddiası

Ayrıca örgütten ayrılan söz konusu yöneticinin de “Hareketin komplocu bölümünün sıkı hiyerarşiyle öne çıktığı ve organize suç yapısının biçimini anımsattığını." söylediğine değinildi.

Türk kaynaklarının değerlendirmeleri ciddiye alınıyor

Alman hükümetinin bu konuda yeni bir değerlendirme yaptığı belirtilen haberde, "Alman Dışişleri Bakanlığı Türk kaynaklarının değerlendirmelerini gittikçe daha fazla ciddiye alıyor" denildi.

FETÖ’cüler örgütü anlattı

Derginin 4 sayfalık haberinde, FETÖ’den ayrılan ve isimleri değiştirilen iki kişinin, örgütte neler yaşadıklarını anlattıkları yer alıyor.

Haberde ayrıca, Almanya’nın örgüt üyelerinin önemli geri çekilme alanı olduğuna işaret edilerek, örgüte bu ülkede şimdiye kadar eleştirel bakılmaması buna sebep gösteriliyor.

Örgüt üyelerinin, FETÖ elebaşının Almanya’daki imajını değiştirmeye çalıştığı ifade edilen haberde, örgütün işlettiği okulların isimlerinde de değişikliğe gidildiğine işaret edildi.

Bu kapsamda, Köln’de bulunan ve adı daha önce "Diyalog" olan liseye, aynı zamanda katolik papazı da olan bilim adamı "Ferdinand-Franz Wallraf"ın isminin verildiği vurgulandı.