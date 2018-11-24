Almanya, "Deliler" filmine +18 dedi! Gerekçesi ise tepki çekti

Almanya, "Deliler Fatih’in Fermanı” filmine aşırı Türk milliyetçiliği içerdiği gerekçesi ile +18 sınırı koydu.

Güncellenme 24 Kasım 2018 15:24

Almanya; Erkan Petekkaya, Nur Fettahoğlu, İsmail Filiz ve Cem Uçan'ın başrolünde oynadığı “Deliler Fatih’in Fermanı” filmine, aşırı Türk milliyetçiliği ve gençler uygun olmadığı gerekçesi ile 18 yaş sınırı getirdi. Ülkedeki FSK, yapılan incelemeler sonrasında dizinin, gece yarısı ve sadece tek seans şeklinde yayınlanabileceğine karar verdi. Film ekibi kararı sert bir dille eleştirdi.

Karara tepki gösteren Erkan Petekkaya, bunun haksızlık olduğunu, gerekli hukuki çalışmaların yapım şirketi tarafından yapıldığını, gurbetçi vatandaşların merak etmemesi gerektiğini, filmi hep birlikte izleyeceklerini söyledi.

Filmin aynı zamanda yapımcısı olan İsmail Filiz ise ‘300 Spartalı' ve 'Truva' gibi Yunan, 'Braveheart'la İskoç milliyetçiliği yapan yapımları gösterilmesine izin veren Almanya'yı kınadığını ifade etti.

Cem Uçan ise Almanya’nın Dracula Untold filmi ile Fatih Sultan Mehmed'e hakaret edilmesine sessiz kaldığını, kendilerine salon verilmemesine şaşırmadığını söyledi.