Almanya çok sert! Suudi Arabistan'a silah yok

Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi olayından sonra Almanya, Suudi Arabistan'a silah satışını durdurduğunu açıkladı.

Güncellenme 26 Ekim 2018 17:06

Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmesi sonrasında Riyad yönetimine tepkiler devam ediyor.

Suudilere silah yok

Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Dehşet verici bu olayın açıklığa kavuşması önemli. Kaşıkçı cinayetinin perde arkası aydınlatılana kadar Suudi Arabistan'a silah yok" açıklamasında bulundu.

Sıra ABD’de

Almanya'nın yanı sıra dünyanın en büyük silah ihracatçısı ABD'de de Riyad'a silah satımının durdurulması gündemde. ABD Temsilciler Meclisi, Suudi Arabistan'a yönelik silah satışının yasaklanması için tasarı oluşturdu.