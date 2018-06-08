Almanlar, Erdoğan'la görüşen Mesut ve İlkay'a kafayı taktı

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, İlkay Gündoğan ve Mesut Özil'in Alman devletine bağlılıklarını dile getirmeleri gerektiğini söyledi.

Güncellenme 08 Haziran 2018 10:02

Almanya Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen İlkay Gündoğan ve Mesut Özil için "Alman devletine bağlılıklarını dile getirmeleri iyi olur" dedi.

Tehdit gibi açıklama

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, İngiltere'nin Başkenti Londra'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Alman milli futbol takımı oyuncularından olan gurbetçi futbolcular İlkay Gündoğan ve Mesut Özil ile ilgili tehdit gibi bir açıklama yaptı.

Almanya’ya bağlılıklarını dile getirmeliler

DW Türkçe'nin haberine göre, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, "Onların sözlerini ciddiye almam gerekirse, ki almamam için herhangi bir neden yok, o zaman ikisinin de Alman devletine bağlılıklarını dile getirip ortaya çıkan görüntüyü düzeltmeleri onlar için iyi olur" diye konuştu.

İlkay ve Özil ile köprü kurulmalı

Alman milli futbol takımı oyuncuları İlkay ve Özil'le köprü kurulması gerektiğini söyleyen Steinmeier, "Çıkış yolu aranmasına yardımcı olunmalı" önerisi yaptı.

Facebook hesabına öfkeli yorumlar gönderildi

Steinmeier, düşman imajı yaratılmasının günlük hayatta ayrım yapmayı kolaylaştırdığını, iki yıldız ile görüştüğü için Facebook hesabına öfke dolu yorumlar gönderildiğini söyledi.

Steinmeier, hesabına 50 bin dolayında mesaj gönderilip konunun tartışmaya dönüştürülmesinin sosyal medya için istisnai bir durum olduğunu ifade etti. Almanya Cumhurbaşkanı, Alman milli takım kampından önce iki futbolcuyla bir araya gelmişti.