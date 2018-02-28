Alman devlerinin korkulu rüyası: Tesla

Tesla, Alman devlerini geride bırakan satışları ile büyük markaların korkulu rüyası oldu.

Güncellenme 28 Şubat 2018 10:58

Otomotiv dünyasının lider ülkelerinden olan Almanya için Tesla artık korkulur bir rüya haline geldi. Önceleri sadece elektrikli araç kategorisinin lideri olarak görünen Tesla artık tüm araba sektörünün en büyük rakibi haline geldi.

Tesla Mercedes ve BMW'yi geçti

2017 yılında Elon Musk tarafından kurulan Tesla'nın en üst segment modeli olan Model S'nin satışları Alman otomotiv devleri olan Mercedes S Class serisi ve BMW 7 serisini geçti.

Sedan modeliyle de rakip oldu

Tesla satışları Avrupa'da yüzde 30 oranında büyük bir artış gösterdi. Tesla toplamda 16.132 adede ulaşırken, Mercedes S Class satışları 13.359 adette kaldı. BMW ise 7 serisinden 11.735 adet ancak satabildi. Tesla sadece sedan modelleri ile değil her geçen gün büyüyen SUV segmentinde de Almanların korkulu rüyası olmaya başladı.

Porsch Cayenne ile de kafa kafaya gidiyor

Kaliforniya merkezli ABD şirketi Tesla, 12 bin sattığı Model X ile BMW X6'yı geride bırakırken Porsch Cayenne ile de kafa kafaya gidiyor. Jato analisti Felipe Munoz, geleneksel Alman üreticileri için bu çok ciddi bir alarm niteliğinde olduğunu ve Tesla gibi küçük ama akıllı bir markanın Alman devlerini yendiğini söyledi.

Tesla, Çin'de etkili değil

Öte yandan Mercedes S Class, dünya genelindeki satışlarda Tesla'nın hemen önünde, hatta şu an dünyanın bir numarası. Bunun en büyük faktörü ise Çin. Tesla Güney Asya'da Alman devleri kadar etkin değil. Elon Musk'ın Çin'de fabrika kurma planları ise henüz plan aşamasında.

Almanlar yeni bir proje üstünde

Tüm bu tehlikeyi gören Alman devleri, Tesla'ya rakip olmak için yeni bir proje üzerinde çalışmaya başladı. Porsche'un yeni Mission E modeli ve Audi'nin gelecek ay Cenevre'de tanıtacağı tamamen elektrikli aracıyla boy göstereceği öğrenildi.

ABD'de rakiplerini ikiye katladı

ABD pazarını adeta alt üst eden Tesla, ülkesinde Alman rakiplerini 28.800 satışla ikiye katlarken zirveyi diğer ABD'li üreticilere de bırakmadı.