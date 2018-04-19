Alman devi Volkswagen'den radikal değişiklik!

Bir süre önce dizel araçlarındaki hata nedeni ile sarsılan Alman otomobil devi Volkswagen, logosunda yeniliğe gideceğini açıkladı.

Güncellenme 19 Nisan 2018 11:47

Volkswagen kurulduğu zamandan bu yana aynı olan fakat 2012'de küçük bazı değişiklikler yaptığı logosunda tamamen değişikliğe gidecek. Bu değişimin nasıl olacağına dair kesin bir bilgi bulunmazken, Volkswagen'e Eylül ayında Hyundai'den katılan Pazarlama Direktörü Jochen Sengpiehl'den önemli ipuçları geldi.

Logonun yenilenmesindeki asıl amacın elektrikli otomobillere yoğunlaşmak olduğu belirten ve yeni logonun daha renkli olması gerektiğini söyleyen Sengpiehl, Volkswagen'in 'fazla Alman' görünümü ile kaybettiği duygusal bağların yeniden yaratılmak isteneceğini söyledi.

Daha önceki yıllara göre markanın daha iyi olmadığına dikkati çeken Sengpiehl, bunun tek sebebinin dizel skandalı olmadığını, aynı zamanda 'fazla Alman' görüntüsünün tüketicilerle marka arasındaki duygusal bağları zedelediğini ileri sürdü.

Bu yenilik için 25 milyar harcayacağı konuşulan otomobil devi, geçen aylarda elektrikli otomobillerle ilgili stratejisini açıklamıştı.

Bu yeniliğin çok önemli olduğuna vurgu yapan Sengpiehl, en önemli sorunun insanların elektrikli araçlar dünyasına nasıl gireceği olduğunu, tüketicilerin kendileriyle birlikte eğlenmesini istediklerini, bu nedenle daha renkli olmaya ihtiyaçlarını olduğunu söyledi.