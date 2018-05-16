Alman basınından yeni iddia!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere'de üç gurbetçi futbolcuyu kabul etmesi Almanları çılgına döndürdü.

Güncellenme 16 Mayıs 2018 09:39

Üç gurbetçi futbolcu Mesut Özil, İlkay Gündoğan ve Cenk Tosun'u kabul eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hamlesi Alman basınında büyük yer edinmişti. Ziyaret sonrası Alman basını düşmanca bir tavır sergilemiş ve Alman Milli Takımında oynayan futbolcuların siyasi propagandaya alet edildiğini ileri sürmüştü.

Emre Can daveti kabul etmedi mi?

Adeta çılgına dönen Alman basını yeni bir iddia daha ortaya attı. Liverpool'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetini kabul etmediğini öne sürdü.

Neler yaşanmıştı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen Pazar, Arsenal'da forma giyen Mesut Özil, Manchester Cityli İlkay Gündoğan ve bu sezon Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun'u İngiltere'de kaldığı otelde kabul etmişti. Futbolcular ise imzalı formalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etmişti.