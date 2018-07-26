Alman basını, Özil'in nişanlısı Amine Gülşe'yi hedef aldı

Alman basını, Mesut Özil'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la fotoğraf çekilmesini nişanlısı Amine Gülşe'nin istediğini iddia etti.

Güncellenme 26 Temmuz 2018 11:13

Almanya Milli Takımı’ndan ırkçılık gerekçesi ile ayrılan Mesut Özil’in nişanlısı Amine Gülşe hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Bild Gazetesi, "Mesut'un sevgilisi bu olayda ne rol oynadı? Bu kız ve ailesinin Mesut'un üzerinde etkisi var mı?" şeklindeki soruları güdeme getirdi.

O fotoğrafın arkasında Amine Gülşe mi var?

Gazetede yer alan haberde, Gülşe’nin ailesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın destekçisi olduğu, o fotoğrafın çekilmesini isteyende Özil’in nişanlısı Gülşe olduğu iddia edildi.

Mesut Özil’e o ısrar etti iddiası

Gazetenin baş editörü Alfred Draxler, Amine Gülşe'nin ailesinin Erdoğan'ın destekçileri olduğunun bilindiğini, bu fotoğrafı Gülşe'nin kendisiyle evlenmek isteyen Mesut'tan ısrarla çektirmesini istediği yönünde ciddi iddialar olduğunu ileri sürdü.

Yakında evlenecekler

Ayrıca haberde çiftin yakın zamanda dünya evine gireceği ve Gülşe'nin sıklıkla Mesut'a destek ve aşk mesajları da atarak kafasını karıştırdığı ifade edildi.