Alman basını bu soruyu İnce'ye neden sordu?

Alman basınına konuşan Muharrem İnce, kendisine sorulan "Erdoğan ile hesaplaşacak mısınız?" bakın nasıl cevap verdi?

Güncellenme 01 Haziran 2018 10:26

24 Haziran seçimleri kapsamında ilk yurt dışı ziyaretini Yunanistan'ın Gümülcine ve Bulgaristan'ın Kırcaali şehirlerine yapan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Alman Bild gazetesine konuştu. İnce, kendisine sorulan "Seçilirseniz Erdoğan ile hesaplaşacak mısınız?" sorusuna "Hesaplaşmayacağız" yanıtını verdi.

İkinci tura kalırsa çok şey olabilir

Muharrem İnce'yle röportaj yapan Alman Bild Gazetesi haberini, "Muharrem İnce, seçimlerin ikinci tura kalmasını sağlayabilir. O zaman birçok şey mümkün olabilir" yorumuyla verdi.

Hesaplaşma olmayacak

Muharrem İnce, kendisine sorulan "Başkan olursanız Erdoğan ile hesaplaşma olacak mı?" sorusuna, "Biz hesaplaşmayacağız, açılan yaraları, tahribatları onaracağız. Türkiye'yi ayağa kaldıracağız" ifadeleri ile cevap verdi.

Erdoğan-İnce farkı

"Erdoğan'la aranızdaki fark nedir?" sorusunu da cevaplayan İnce, "Ben demokrasiye inanan biriyim. O ise demokrasiyi kendi ideolojik örgüsündeki yönetim biçimi için araç olarak gören biri" dedi.

Sol neden yüzde 25’te kalıyor

İnce, "Türkiye'de sol neden yüzde 25 bandını aşamıyor?" sorusuna ise, Sol'un yüzde 25 olmadığını, bu oranın aslında yüzde 35 olduğunu, bunun kolayca yüzde 42'nin üzerine çıkacağına inananlardan biri olduğunu, yüzde 25'in CHP'nin bu paydan alabildiği oyun yüzdesi olduğunu, kendisini de sol bir partinin aday gösterdiğini ama kendisini sadece solcuların temsilcisi veya adayı gibi hissetmediğini, Türk milletinin tamamına hitap etme çabası içinde olduğunu söyledi.