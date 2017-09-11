Alman bakan Gabriel'den Türkiye açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye'nin AB'ye üyelik müzakerelerinin sonlandırılması gerektiğini söyledi.

Güncellenme 11 Eylül 2017 20:32

Türkiye ile Almanya arasında gerginlik devam ederken Başbakan Merkel, AB üyesi ülkelere çağrıda bulunarak üyelik müzakerelerinin tekrardan görüşülmesini istemişti.

Daha önce Türkiye'ye seyahat uyarısı yapan Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de Başbakan Merkel gibi Türkiye'nin AB sürecinden rahatsız.

"Türkiye mevcut haliyle hiçbir zaman AB'ye giremez"

T-online'a konuşan Gabriel, üyelik müzakerelerinin durdurulmasını belirterek, "Sosyal Demokrat Parti (SPD) başbakan adayı Martin Schulz'un görüşünü tamamen destekliyorum. Ayrıca, neredeyse tüm Alman vatandaşlarının Türkiye'nin mevcut haliyle hiçbir zaman AB'ye giremeyeceği düşüncesini savunduğunu düşünüyorum" dedi.

"Müzakereler askıya alınmalı"

Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB'nin Türkiye ile ilişkilerinin geleceğini ekim ayında masaya yatıracağını belirterek, buna üyelik müzakerelerinin askıya alınması veya sona erdirilmesine dair tartışmanın da dahil olduğunu söylemişti.