Alişan’dan şok itiraflar!

Buse Varol ile Pazar günü gösterişli bir düğünle dünya evine giren Alişan, Zer 5. Altın Palmiye Ödülleri sonrası soruları yanıtladı.

Güncellenme 09 Mayıs 2018 20:12

6 Mayıs Pazar günü Buse Varol ile nikah masasına oturan Alişan, düğün sonrası katıldığı Zer 5. Altın Palmiye Ödülleri sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“6 gömlek değiştirdim”

Düğün sırasında 6 gömlek değiştirdiğini söyleyen Alişan, düğünün etkisinden hala çıkamadığını kulağında hala müzik seslerinin olduğunu ifade etti.

Sosyal medyada düğüne yönelik paylaşılan videoların 45 milyon kez izlendiğini takipçi sayılarının da o gece büyük derece artış gösterdiğini tüm Türkiye’nin onun evlenmesini beklediğini ifade etti.

Beşiktaş’ta bir otel’de lüks bir düğün ile dünya evine giren Alişan ve Buse Varol çiftinin mutlulukları gözlerinden okunuyordu. Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan’ın da katıldığı düğünde çiftin nikah şahitliğini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Bir çok ünlü ve siyasi ismin katıldığı nikah törenini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüd Uysal kıydı. Nikahta dikkat çeken bir başka detay ise Alişan’ın ‘evet’ demeden önce Cumhurbaşkanı’ndan izin alması salonda gülüşmelere neden oldu.

Davullu zurnalı kız çıkarma

Alişan, adet ve usüllere göre hareket ederek kız alma sırasında davul zurna eşliğinde Buse Varol’un evinin önünde oynadılar bu anları sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı.

Alişan, Berkay’ı sildi mi?

Alişan ve Buse Varol çiftinin düğünlerine Berkay’ın katılmamış olması büyük dikkat çekti. Magazin dünyasında yer alan haberlere göre Alişan’ın düğün sonrası Berkay’ın sahne aldığı mekanda parti yapmak istemesi üzerine Berkay’ın Demet Akalın’la birlikte Okan Kurt’tan izin alması gerektiğini söylemesi üzerine Alişan’ın sinirlendiği ortaya çıktı. Yaşanan bu tatsız durum üzerine Berkay’dan aldığı şarkıyı yeni albümüne ekleyecek olan Alişan’ın ani kararla bunu iptal ettiği de dolaşan dedikodular arasında. Tüm bunların yaşanması üzerine Alişan’ın yakın çevresine Berkay’ı sildiğini söylediği iddiaları dolaşıyor.