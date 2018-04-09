Alişan'dan Akşener'in o sözlerine tepki!

Alişan, Meral Akşener'in "Biz iktidar olduğumuzda bu sanatçılara selam vermeyeceğiz” sözlerine tepki gösterdi.

Güncellenme 09 Nisan 2018 10:46

Mehmetçiğe destek için Hatay'a giden sanatçılar arasında olan Alişan, bir televizyon programında eleştirilere ve Meral Akşener'in sözlerine tepki gösterdi.

Askerler için gittik

Alişan, oraya bir partinin kongresine gitmediklerini, Afrin'de devleti, bayrağı için savaşan, sınırlarımızı terörden temizlemeye çalışan askerler için gittiklerini söyledi.

Türk vatandaşlığından çıkarsın

"Meral Akşener'in "Biz iktidara gelirsek o sanatçılara selam vermeyeceğiz" dediğini hatırlatan Alişan, kendilerine selam vermeyi bile bırakmasını, iktidara gelmeleri durumunda kendilerini Türk vatandaşlığından çıkarmalarını, tek suçlarının Türk askerini ziyaret etmek olduğunu, kendisini Süleyman Demirel'in çağırdığını ve oraya da gittiğini, Mesut Yılmaz'ın başbakanlığı döneminde de gittiğini, DSP kongresinde konser verdiğini, Bülent Ecevit'in aday olduğu ve seçildiği kongrede de konser verdiğini, o zamanlar böyle bir şey olmadığını, şu anda bir partinin kongresinde konser verilmesi durumunda büyük tepki alınacağını belirtti.

Ne olmuştu?

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener basın mensuplarının sorularını cevaplandırdığı bir toplantıda Hatay'a giden sanatçılara tepki göstermişti.

Akşener, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı ünlü sanatçılarla Hatay'a gidip, kamuflaj giymesi ile ilgili çok tepki aldı. Siz görüntüleri nasıl değerlendiriyorsunuz?” şeklindeki soruya, “Partisinin metal yorgunluğunun bitirilmesiyle ilgili olarak, nasıl kahraman ordumuzu bir manivela olarak kullanıldıysa, bu seferde benzer bir magazinsel bir tavır. Ben öncelikle Sayın Erdoğan'a yakıştıramadım. Götürülen insanlarla ilgili olarak çok tartışma oldu. Biz iktidar olduğumuzda bu sanatçılara selam vermeyeceğiz” ifadeleri ile cevap vermişti.