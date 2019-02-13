Alişan ve Buse Varol çiftinin bebekleri doğdu!

Güzel oyuncu Buse Varol ve ünlü şarkıcı Alişan’ın bebekleri Burak bu sabah dünyaya geldi.

Güncellenme 13 Şubat 2019 11:39

Birlikte rol aldıkları dizide aşk yaşamaya başlayan çift geçtiğimiz yıl mayıs ayında muhteşem bir düğünle dünyaevine girmişti. Güzel oyuncu hamilelik sürecinde sosyal medya paylaşımlarında sıklıkla boy gösterdi. Varol, doğuma girmeden önce yaptığı paylaşımla takipçilerini duygulandırdı. Oğlu Burak’a kavuşmaya saatler kala yaptığı o paylaşım:

"Bugün hamile olarak uyandığım son gün... Koskoca 9 ay boyunca beni bir güncük bile üzmedin... Ellerini üzerimden hiç çekmedin... Hayatımın bu en zorlu ama bir o kadar da keyifli zamanlarını sayende harika geçirdim... Bana her konuda inanılmaz destek oldun, en yakın arkadaşım, en güvendiğim insan, sırdaşım, yoldaşım oldun...

Ve ben eminim ki Burak karnımdayken aramızdaki o güçlü bağı sonuna kadar hissetti. Ve her güne mutlu ilerledi... Hamilelikte bu en önemli şey... Allah seni karşıma çıkararak hayattaki en büyük hediyeyi vermiş bana zaten...

Bugün yeniden doğuyoruz sevgilim, aşkımızın içinden yeni bir aşk doğuyor. Artık gerçek bir aile olmanın keyfini çıkaracağız inşallah. Seni çok ama çok seviyorum... Evimizden iki kişi çıkıp üç kişi dönmenin merakı şimdiden sardı beni... Daha yazacağım milyon tane güzel şey var ama birazını da doğumdan sonraya saklamak istiyorum. Son sözüm iyi ki sen."

Hayranları doğum sonrası Burak bebekle ilgili paylaşım yapılmayacağını merakla bekliyor.