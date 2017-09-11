Ali Sunal'ın 'Bir Sorun mu Var' programı bitti!

Show TV ekranlarında Ali Sunal'ın sunumuyla ekrana gelen 'Bir Sorun mu Var' programı ekranlara veda etti.

Güncellenme 11 Eylül 2017 12:12

Rahmetli Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal'ın sunumuyla ekrana gelen 'Bir Sorun Mu Var' ekrana veda etti, Sunal buna bir anlam veremedi.

"BANA SORARSANIZ GÜZEL GİDİYORDU"

Sunduğu, 'Bir Sorun Mu Var' yarışmasının bitmesine oyuncu, "Nedenini bilmiyorum ama yarışmayı bitirdiler. Bana sorarsanız güzel gidiyordu" dedi.

HAYRANLARINI KIRMADI

Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Sunal hayranlarıyla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.