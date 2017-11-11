Ali Sunal'dan duygusal Kemal Sunal paylaşımı!

Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal, babasının doğum günü için duygusal bir mesaj paylaştı.

Güncellenme 11 Kasım 2017 16:12

Kemal Sunal, doğum gününde büyük bir özlem ve saygıyla anıldı. Türkiye'yi güldüren adam olarak kalplerde yer edinen, özellikle "Şaban" tiplemeleriyle hafızalara kazınan Kemal Sunal'ın 73. doğum günü, sosyal medyanın en çok konuşulan konularından birisi oldu.

"Aslen 10 Kasım doğumluyum"

Nüfusa kayıtlı olduğu tarih 10 Kasım olmasına rağmen, yeni yaşını hep bir geç kutlayan ve bunun nedenini "Aslen 10 Kasım doğumluyum. Ama Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat ettiği günde doğum günü kutlayamam, sevinemem. 11 Kasım doğum günümdür." sözleriyle açıklayan Kemal Sunal için en duygusal mesaj ise kendisi gibi oyunculuğu seçen oğlu Ali Sunal'dan geldi.

"Doğum günün kutlu olsun benim melek babam..."

Ali Sunal'ın babası için yazdığı doğum günü mesajı da yorum ve beğeni rekoru kırdı. Ali Sunal babasına ait bir fotoğrafı paylaşıp altına: "Ne yazayım diye düşünüyorum. Sen yanımda yokken artık sözlerim bitti gibi geliyor. Yokluğun öyle büyük bir boşluk ki bazen içinde kayboluyorum. İşte tam o zaman senin gülüşün, güzel bakışın, pırlanta kalbin aydınlatıyor yolumu. Ali Kemal Sunal sen bu dünyanın başına gelen en güzel şeylerden birisin. Doğum günün kutlu olsun benim melek babam..." mesajını yazdı.