Ali Şen'den bomba açıklamalar!

Ali Şen, Başkan Erdoğan'ın dünyanın en büyük havalimanını Fenerbahçe'nin Avrupa kupasını aldığında taraftarın alana sığması için yaptırdığını iddia etti.

Güncellenme 08 Ekim 2018 11:23

Fenerbahçe’nin efsane başkanı Ali Şen, takımın tarihinin en kötü başlangıcını yaptığını söyledi. Bu kötü dönemin geçeceğini belirten Ali Şen, "Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi şampiyonu olup kupayı ülkemize getirecek. Taraftarımız da yeni yapılan büyük havalimanında takımı karşılamaya gidecek" dedi.

“Bu kötü dönem geçecek”

Ali Şen, Fenerbahçe’nin tarihindeki en kötü başlangıcını yaptığını, bundan dolayı da kaşlarını çatanlar olduğunu, kendisinin ilk seçildiği dönemde de takımın kötü durumda olduğunu, şu anki durumu kendi dönemine benzettiğini, taraftarın 'Ali Şen Başkan, Fenerbahçe şampiyon' sloganı o dönemde söylenmeye başladığını, çok iyi transferler yaptıklarını, çok çaba sarf ettiklerini ve takımın şampiyon olduğunu, Ali Koç başkanlığında da bu kötü dönemin geçeceğine ve Fenerbahçe'nin hem Türkiye'de, hem Avrupa'da şampiyon olacağına inandığını söyledi.

“Zaten Atatürk Havalimanı'na sığmazdık”

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi şampiyonu olup kupayı Türkiye’ye getireceğini vurgulayan Ali Şen, “Taraftarımız da yeni yapılan büyük havalimanında takımı karşılamaya gidecek. Zaten Atatürk Havalimanı'na sığmazdık. Bence Fenerbahçeli Başkan Erdoğan, dünyanın en büyük havalimanını Fenerbahçe o kupayı getirdiğinde taraftarımız alana sığsın diye yaptı. İnşallah o güzel günleri de göreceğiz” dedi.