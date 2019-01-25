Ali Şen'den Ali Koç'a flaş suçlamalar! Yanal için ne dedi?

Fenerbahçe Kulübünün eski başkanı Ali Şen, Ali Koç’la takımın durumunu görüşmek istediğini ama Koç’un telefonlarına çıkmadığını söyledi.

Güncellenme 25 Ocak 2019 15:27

AA’ya konuşan Ali Şen, Fenerbahçe’nin tarihinin en kötü sezonunu geçirdiğini, Ali Koç'a seçim sürecinde büyük destek verdiğini, bundan pişman olmadığını, taraftarın kendisine 'Ali baba, başkanı arayıp bu durumları sormuyor musun?' diye sorduğunu, onlara cevabının “Ali Koç'u arıyorum ama ulaşamıyorum” şeklinde olduğunu, bu sabah da aradığını ama yine dönüş olmadığını belirtti.

“Acilen 3 futbolcu almalı”

Ali Şen, Fenerbahçe'nin tarihinin en karanlık tablolarından birini yaşadığını, taraftarın Ali Koç'u sevdiğini, herkesin Ali Koç'a büyük anlayış ve kredi tanıdığını, bütün Fenerbahçe taraftarının ve kongre üyelerinin şaşkın, üzgün, öfkeli olduğunu, Ali Koç’a acilen herkesin kabul edebileceği 3 futbolcu almayı önerdiğini ifade etti.

“Yurt dışı transferleri devre arası işe yaramaz”

Bu transferlerin yurt dışından olmaması gerektiğine dikkati çeken Ali Şen, yurt dışından devre arası transferlerinden fayda olmayacağını, Süper Lig'de oynayan yabancı ve yerli oyuncular arasından transferler olması gerektiğini, futbolcuların gururlarının silindiğini, Ali Koç’un bu futbolcuları alması gerektiğini söyledi.

“Fenerbahçe, Avrupa'ya gidemeyecek”

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunda Ümraniyespor'a elenmesini de değerlendiren Ali Şen, "Fenerbahçe'nin Avrupa'ya kalması için umut kupadaydı. Bu oyun dağınıklığıyla Fenerbahçe şampiyon da olamaz, ikinci de üçüncü de. Fenerbahçe, Avrupa'ya gidemeyecek. Bu olacak iş değil” dedi.

“Yanal’ın kabahati yok”

Ali Şen, Ersun Yanal’a kimsenin kabahat bulmaması gerektiğini, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’un Yanal'ı göreve davet ettiğini, bu nedenle Yanal’a kabahat bulmanın doğru olmayacağını ifade etti.