Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen, "Fenerbahçe şampiyon olabilir" dedi.

Güncellenme 04 Ocak 2019 14:26

Fenerbahçe’de işlerin 1981 yılında kötü olduğunu ifade eden Ali Şen, maçları kaybettiğini, taraftarların bağırdığını, kongre olduğunu ama Fenerbahçe başkanlığına kimsenin aday olmaya cesaret edemediğini, taraftarın kendisini istediğini, kimsenin aday olmaya cesaret edemediği bu dönemde tek aday olduğunu, o yıl 11 futbolcu aldıklarını, ikinci olduklarını, ertesi yıl ise tüm kupaların sahibi olduklarını söyledi.

“Fenerbahçe şampiyon olabilir mi?”

Ali Şen; Fenerbahçe’nin bugün de durumunun ortada olduğunu ve 17 maçta 16 puan aldığını, bunun büyük bir sürpriz olduğunu belirterek, “Peki tarihte başka bir sürpriz olabilir mi? Yani Fenerbahçe şampiyon olabilir mi? Evet, olabilir” dedi.

“Ali Koç yerinde başka biri olsa istifa ederdi”

Başkan Ali Koç yerine başka birinin olması durumunda şu an istifa etmek durumunda kalacağını iler süren Ali Şen, hiçbir desteğin sınırsız olmadığını, Ali Koç'un sevildiğini, bu sevginin aynen devam ettiğini, Fenerbahçe’nin savunmaya oyuncu alması gerektiğini, oynayan ve golcü oyuncuları alması gerektiğini ifade etti.