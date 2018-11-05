Ali Koç'un bu hareketi takdir topladı

Başkan Ali Koç, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde kalp krizi ile hayatını kaybeden Koray Şener'i son anına kadar yalnız bırakmadı.

Güncellenme 05 Kasım 2018 17:24

Galatasaray-Fenerbahçe arasında geçtiğimiz Cuma oynanan dev derbide üzücü bir hadise meydana gelmişti. Derbisi öncesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 20 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı Koray Şener için Ülker Stadı’nda tören düzenlendi.

Ali Koç tabuta omuz verdi

Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç, Fenerbahçeli futbolcular, Şener'in ailesi ve çok sayıda taraftarın katıldığı törende Şener'in anıları hatırlandı. Tören sonrasında Başkan Koç ve yönetimi kurulu üyeleri Şener’in cenazesine omuz verdi. Genç taraftarın naaşı daha sonra konvoyla Kocaeli’ye götürüldü.

Başkan Koç’un bu hareketi takdir toplandı

Taraftarlarla iç içer olmasıyla bilinen Ali Koç bir hareketi ile daha tam not aldı. Gasilhanede görüntülenen Başkan Ali Koç, Koray Şener’i törenin ilk anından son anına kadar yalnız bırakmadı. Koç, Koray'ın bütün yakınlarıyla el sıkışarak başsağlığı diledi.