Ali Koç'un barış mesajına Trabzonspor'dan olumlu cevap!

Ali Koç'un barış mesajlarına cevap veren Hacısalihoğlu, söylemleri olumlu bulduğunu ve uzanan dostluk elini sıkacaklarını söyledi.

Güncellenme 06 Haziran 2018 11:06

Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, "Trabzonspor'a elimi uzatacağım" diyen Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç'a "Ali Koç'un söylemlerini olumlu buluyorum. Uzanan dostluk elini sıkarız. Ancak asla davamızdan vazgeçmeden" ifadeleri ile cevap verdi.

Fenerbahçe, Trabzonspor'a elini uzatacak

Geçtiğimiz Pazar günü yapılan seçimle takıma veda eden Aziz Yıldırım'ın yerine gelen Ali Koç, Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin arasındaki buzları eritmek için ilk adımı attı. Bu kapsamda açıklama yapan Ali Koç, bazı acıların ilacı olduğunu, Trabzonspor'a elini uzatacağını, bunun sağlıklı bir ortam olmadığını söyledi.

Hacısalihoğlu da olumlu yaklaştı

Hacısalihoğlu ise, Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında bir mesele olduğunu, Ali Koç'un seçimden önce Trabzonspor'la ilgili ve spordaki dostluk, barış kardeşlikle ilgili söylemlerini olumlu bulduğunu, bu davranışlarında ve kanaatinde ısrarcı ve kararlı ise biz bunu cevapsız bırakmayacaklarını, uzanan dostluk elini sıkacaklarını söyledi.

Sporda küslük olmaz

Trabzon 2011'deki hak arayışını sürdürürken, bir yandan da sporda olması gereken beraberliği de sürdürmek gerektiğini belirten Hacısalihoğlu, bunun mutlaka sağlanması gerektiğini, bunların devam etmesi durumunda küslük olmayacağını, ancak asla davalarından vazgeçmeden bunları yapacaklarını belirtti.

"Taraftar gibi düşünüp yönetici gibi davranmak lazım”

Hacısalihoğlu, TFF'yi ziyaret ederek Yıldırım Demirören'e Bordo-Mavili formayı hediye etmelerine yapılan eleştirilere de "Taraftar gibi düşünüp yönetici gibi davranmak lazım. Trabzon'un menfaatleri neyi gösteriyorsa onu yapıyoruz. Çünkü federasyon ile çözeceğimiz birçok hadise var" yanıtını verdi.