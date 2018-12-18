Ali Koç'u terleten Ersun Yanal sorusu!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ersun Yanal'ın kafasındaki tüm soruları ortadan kaldırdığını söyledi.

Güncellenme 18 Aralık 2018 15:27

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Ersun Yanal'ı getirmeyeceğinizi söylemiştiniz, ne oldu da fikriniz değişti?" sorusunu cevapladı.

“Asla asla demeyen biriyim”

Başkan Koç, Ocak ayında Ersun Yanal hakkında görüşlerini belli ettiğini, o zaman mevcut hocanın Cocu olduğunu, uzun vadede kendisi ile devam edebileceklerini düşündüklerini, 10. hafta itibariyle bu karardan vazgeçtiklerini, asla asla demeyen biri olduğunu, hata yapması durumunda “hata yaptım” deyip hatasından döneceğini, "Bugün olmayacak, yarın da olmayacak" ve “Medyada PR kampanyası var” dediğini, sözlerinin birebir bu şekilde olduğunu, söylediğim en ağır şeyin “Ersun hocayla uzun vadeli proje yapacağımızı düşünmüyorum” sözleri olduğunu aktardı.

“Ersun Yanal, kafamdaki soruları ortadan kaldırdı”

Şu an fikirlerinin değiştiğini belirten Başkan Koç, o zaman yabancı hocayla devam etmek istediklerini, medyada bir kampanya yapıldığını düşündüğünü, medyanın spora katkı değer katmaktan ziyade, güzelliği ön plana çıkartan, 5-6 ismin kurguladığı dünyada yaşadıklarını, Ersun hoca ile buluştuktan sonra kafasındaki bütün soruları kendisine yönelttiğini, tatminden daha fazlasını olduğunu, Ersun hocanın, kafamdaki bütün soru işaretlerini ortadan kaldırdığını, daha önceki söylemlerde hata yaptığını kabul ettiğini söyledi.