Ali Koç'tan Volkan Demirel'e sürpriz teklif!

Ali Koç'un hafta sonu son kez Fenerbahçe forması giyecek olan Volkan Demirel'e jübile teklifinde bulunduğu ortaya çıktı.

Güncellenme 22 Mayıs 2019 12:25

Fenerbahçe’nin tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel, hafta sonu yapılacak olan Antalyaspor karşılaşması sonrası formasına veda edecek. Takımın Başkanı Ali Koç’un tecrübeli file bekçisine jübile teklifinde bulunacağı ortaya çıktı.

Son maçına çıkacak

Sözleşmenin sona ereceği Fenerbahçe ile yolarını ayıracak olan Volkan Demirel için 34. hafta maçının önemi büyük. Harun'un cezası nedeniyle bu karşılaşmada kaleyi koruyacak tecrübeli eldivenin sarı-lacivertli formayla son maçı olacak.

Ali Koç’tan jübile teklifi

Bu arada başkan Ali Koç'un 17 sezondur Fenerbahçe forması giyen tecrübeli file bekçisine jübile teklifinde bulunacağı öğrenildi.

Kariyerine ABD'de devam edecek

Antalyaspor maçıyla birlikte Fenerbahçe'ye veda etmeye hazırlanan Volkan Demirel, bundan sonraki kariyerine ABD'de devam edecek.