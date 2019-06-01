Ali Koç'tan Terim'e eleştiriler!
Ali Koç, TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu'ndaki yaptığı konuşmada hem Terim'i hem de Demirören'i hedef aldı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’i hedef aldı.
Terim hakkında ne dedi?
Koç, buradaki konuşmasında Yıldırım Demirören federasyonu ve eski milli takım teknik direktörü Fatih Terim vardı.
Koç, "Eski milli takım antrenörüyle yollar ayrıldı. Federasyon tazminat ödedi. Bu tazminat tüm kulüplerin parasıdır. İş kanunları, tazminat ödememe hakkı verirken neden federasyonumuz tazminat ödemek zorunda kaldı?" diyerek Fatih Terim'i ve TFF'yi eleştirdi.
Öte yandan Fatih Terim, kazandığı 6 milyonluk liralık tazminatı Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışladığını açıklamıştı.