Ali Koç'tan Comolli'ye: Sana neden ihtiyacımız olsun?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Benfica'da alınan yenilginin faturasını Comolli'ye kesti.

Güncellenme 16 Ağustos 2018 09:39

Başkan Ali Koç, Fenerbahçe’nin Salı akşamı Benfica ile yaptığı maçtan elenmesinin faturasını Damien Comolli'ye kesti. Yaklaşık 11 aydır Comolli ile çalışan Koç, Benfica ve Bursaspor maçlarına geçen neredeyse geçen sezondaki aynı kadroyla çıkılmasına çok sinirlendi.

Koç iddiaya göre, “Benfica maçları öncesinde sol açığa mı ihtiyacımız vardı? Yoksa forvete mi? Önce Slimani'yi alıp, sonra Ayew'i alamaz mıydık? Daha önceki yönetimden ne farkımız kaldı?.. ‘Panik transferi yapmayacağı’" dedik. Transferlerin neredeyse tamamını Şampiyonlar Ligi sonrasına bıraktık” ifadelerini kullandı.

Koç ayrıca şunlar söyledi:

Hem G.Saray'a, hem de Beşiktaş'a önerilen Slimani ile Ayew'i transfer edeceksek, sana neden ihtiyacımız olsun? Slimani'nin adını grup maçlarına yazdırabilecek miyiz? Kimi satacağız, nasıl bir planlama yaptın? Salih ve Ozan'la olmayacağını biliyorduk… geçen sezon defalarca izledin. Tüm Avrupa'yı tanıyordun. Ama iki genç oyuncuya bir takım bulamadık?"