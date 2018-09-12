Ali Koç'tan "Cocu" açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Teknik Direktör Phillip Cocu'nun tazminatının 7,5 milyon euro olduğu iddiasını yalanladı.

Güncellenme 12 Eylül 2018 09:42

Fenerbahçe Teknik Direktör Phillip Cocu'nun tazminatının 7,5 milyon euro olduğu iddiasını yalanlayan Başkan Ali Koç, Hollandalı hocanın gönderilme maliyetinin "12 aylık maaşı" olduğunu belirtti.

Comolli’nin geliş süreci

Başkan Koç, Comolli'nin 2 takımdan daha teklif beklediğini, Damien Comolli ile 8-9 ay çalıştığını, seçim sürecinde de çalıştığını, kimyalarının tuttuğunu, uluslararası networkünden etkilendiğini, geçmiş CV'sinden etkilendiğini, nisan ayına kadar aklında olduğunu, Nisan'da teklif ettiğini, iki ayrı kulüpten teklif almayı beklediğini, birinden aldığımı, birinden istediği şartlar gelmediğini, 3. tercih olarak Fenerbahçe’yi kabul ettiğini, Comolli'nin seçim sürecinde parasını kim verdi diye haberler çıktığını, bu paranın kendisi tarafından ödendiğini, birlikte bu yolculuğa çıktıklarını söyledi.

“Neden Cocu’yu seçtim?” açıklaması

Cocu seçiminin de nedenlerini aktaran Koç, arkasından yabancı teknik direktör seçiminde Cocu'yu seçtiklerini belirterek, “Cocu'yu neden seçtim? Benim arzum kariyerinde bir başarısı olan ama çok daha yüksekleri hedefleyen, geçmişte futbol kariyeri olan ve başarı sağlamış, gençliğe önem veren ve deli gibi büyük bütçelerle oynamayan birisini arıyordum. Phillip Cocu bunların hepsini sağlıyordu. İnşallah başkanlığım süresince tek teknik direktör kendisi olur. Ama futbol bu, belli olmaz. Arzuladığımız başarı gelmediği halde de gereken her türlü önemi alabiliriz. Ancak mecbur kalmadıkça hiçbir radikal karar almayız” dedi.

Cocu’nun kulübe maliyeti ne kadar?

Başkan Koç, Cocu'nun maaşını gizlilik anlaşması nedeniyle açıklayamadığını, Comolli ve Cocu'nun alacağı ücretleri açıklayacağını fakat sözleşmede bazı gizlilikler olduğunu, Cocu'nun 7.5 milyon euro tazminat alacağı haberlerinin tamamen yalan olduğunu, Cocu'nun maaşını söyleyemediği için tazminatını da söyleyemediğini, tazminatın 12 aylık maaşı olduğunu, PSV'den aldığı maaşın 3 misli bile olmadığını, diğer kurumlara göre daha kapalı bir kutu olduklarını, o yüzden biraz daha sınırlı cevaplar verebildiğini söyledi.