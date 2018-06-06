Ali Koç'tan bomba bir hamle daha!

Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda başkanı Ali Koç, yeni sezona başlamadan önce Barcelona ile hazırlık maçı yapmak için kolları sıvadı.

Güncellenme 06 Haziran 2018 09:37

Fenerbahçe'de Ali Koç fırtınası yaşanıyor. Pazar günü seçilen Ali Koç, göreve gelir gelmez taraftarları sevindirecek haberleri peş peşine verdi. İddiaya göre Fenerbahçe, yeni sezona girmeden önce Barcelona ile hazırlık maçı oynayacak.

Tarih belli değil

İki büyük takımın oynayacağı maçın tarihi henüz kesinleşmemekle beraber, maçın İstanbul'da oynanacağı belirtildi.

Ali Koç sözleşmeyi uzatmıştı

Öte yandan, Fenerbahçe Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, geçen aylarda, Barcelona'nın Beko ile yaptığı sponsorluk anlaşmasını 3 yıl daha uzatan sözleşmeye imza atmıştı.

İstanbul’da oynanacak

Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe'nin Barcelona ile hazırlık maçı yapılması konusunda anlaşmaya vardığı ve dev maçın İstanbul'da oynanacağı ifade edildi. Fenerbahçe - Barcelona hazırlık maçının tarihi ise henüz kesinleşmedi.