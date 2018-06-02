Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a sert sözler!

Seçim heyecanı yaşanan Fenerbahçe'de Ali Koç'un yaptığı konuşma güne damgasını vurdu.

Güncellenme 02 Haziran 2018 17:05

Fenerbahçe'de seçim heyecanı yaşanıyor. Kongrenin bugün ve yarın başarılı geçmesini umduğunu başkan Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe tarihine yazılacak çok önemli işlere imza attığını, büyük hizmetleri olduğunu, tesisleşme, stat, amatör branşlar, hayatı Fenerbahçe'ye vakfetme gibi... bunlar için kendisine minnette olduğunu, 3 Temmuz saldırısında ödenen ve camia olarak ödenen bedel, bu süreçte dimdik duruşu, kaçtı derken Türkiye'ye dönme, kaçtı diyenlerin kaçmasının kendisine cesaret verdiğini, tüm bunların Türkiye'ye örnek olduğunu söyledi.

“Ne şikesi memleket elden gidiyor"

Zor zamanlarda her zaman Aziz Yıldırım'ın yanında olduklarını söyleyen Ali Koç, Fenerbahçe camiasının, alçak FETÖ saldırısına karşı ayakta durduğunu, "Ne şikesi memleket elden gidiyor" sözünü anladıklarını, Yıldırım liderliğindeki Fenerbahçe olmasa bu durumun çok daha vahim olabileceğini, bundan sonraki süreçte arzulanmayan bir sonuç çıkması halinde saçının kılına bir zarar gelse, Fenerbahçe'nin aynı refleksi bir saniye düşünmeden yine sergileyeceğini, aklı olan her Fenerbahçeli'nin bu süreçteki katkıları için daima müteşekkir olacağını, o dönemlerde var gücüyle mücadele ettiklerini ifade etti.

Ali Koç, bugüne kadar çok şey yaşadıklarını, üzüldüklerini, arzulanmayan konular olduğunu, iki tarafın da çok ifade kullandığını, kendisine muhtelif hususlarda itham ve iddialarda bulunduklarını, bazı hadiselerle ilgili gerçekleri çok farklı şekilde ifade ettiklerini, tek tek gerekli yanıtları verdiği hususlarla ilgili, karşılıklı konuşmak istediğini söyledi.

“Hiç kimse Fenerbahçe'den büyük değil”

'Hiç kimse Fenerbahçe'den büyük değil' diyen Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın da Fenerbahçe'den büyük olmadığını ama Yıldırım'ın bunu unuttuğunu, kendisini koskoca Fenerbahçe'nin önüne geçirdiğini belirtti.