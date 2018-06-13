Ali Koç'tan Aykut Kocaman açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yerli hoca ile çalışılması durumunda bunun Aykut Kocaman'dan başkası olmayacağını söyledi.

Güncellenme 13 Haziran 2018 16:48

Teknik direktör hakkında açıklama yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Aykut Kocaman'la iki kez görüştüğünü, kendisine çok yardımcı olduğunu, bu kadroyu 2. yapıp Şampiyonlar Ligi'ne taşımasının çok büyük başarı olduğunu, karşılıklı olarak beklentilerin paylaşıldığını, yerli hoca ile çalışılması durumunda bunun Aykut Kocaman'dan başkası olmayacağını söyledi.

Verilen karar basınla paylaşılacak

Bodrum'a en sonra kampanya için gittiğini ifade eden Ali Koç, Bodrum'a gidip Ersun Yanal'la görüştüğü yazıldığını, bunların nereden çıktığını bilmediğini, gerçekle yakından uzaktan alakası olmadığını, yerli hoca ile devam edilmesi durumunda bunun Aykut Kocaman'dan başkası olmayacağını, kendisinden cumaya kadar süre istediğini, Damien'in çalışmaları için de süre gerektiğini, yeni bir yolculuğa çıktıklarını, gelecekle ilgili her türlü opsiyonu en sağlıklı ve doğru şekilde değerlendireceklerini, kimsenin baskısı altında kalmadan duygusallığa yer vermeden sağlıklı kararı almaya çalıştıklarını, hep birlikte karar vereceklerini ve basınla paylaşacaklarını ifade etti.

Panik transfer yapılmayacak

Ali Koç, transferde kiralama yöntemini daha fazla uygulayacaklarını, İspanyol ekibi Barcelona'dan ilgilendikleri futbolcular olduğunu, kendisinin 'panik transfer' dediği şeyi yapmayacaklarını, Avrupa'dan elendikten sonra dikkat dağıtalım diye panik halinde transfer yapmayacaklarını, geçen yıl Vardar'a elendikten sonra olduğu gibi olmayacağını, panik transferleri hiç yapmayacaklarını söyledi.